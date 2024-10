Alors qu’il s’ap­prête à défier ce jeudi Jannik Sinner en demi‐finales de l’ex­hi­bi­tion orga­nisée en Arabie Saoudite, 6 Kings Slam, Novak Djokovic a accordé une longue et inter­es­sante inter­view au maga­zine Vogue.

Et lorsque le jour­na­liste lui a demandé son avis sur le fameux terme GOAT (meilleur joueur de tous les temps) et sur les nombreux débats que cela susci­tait, voici sa réponse.

« Je pense que cela a commencé à devenir assez présent il y a seule­ment cinq ou sept ans, ou quelque chose comme ça. Si le débat sur le GOAT est quelque chose qui inté­resse vrai­ment les gens dans le tennis, je soutiens cela. J’adore ça. Je ne vais pas dire ce que j’en pense, ni qui est le GOAT. Je lais­serai les autres en discuter. Je ne pense pas être en posi­tion… Je ne pense pas que ce soit mon rôle d’en parler. Je dois être respec­tueux des géné­ra­tions précé­dentes, et le tennis a telle­ment évolué avec la tech­no­logie – même avec la raquette elle‐même – qu’il est diffi­cile de le dire. Les gens adorent débattre de la façon dont quelqu’un comme Björn Borg, Rod Laver ou John McEnroe se débrouille­rait à notre époque, ou moi à n’importe laquelle de leurs époques. Nous ne le saurons jamais. Je suis juste honoré de faire partie de ce groupe, honoré de me consi­dérer comme un étudiant de l’histoire du tennis et du jeu. Même si je les ai vus de nombreuses fois, j’ai toujours la chair de poule quand je rencontre ces gars‐là, ces légendes, à chaque fois. »