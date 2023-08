De passage sur le plateau de Tennis Channel quelques minutes après son incroyable finale remportée face à Carlos Alcaraz sur le Masters 1000 de Cincinnati, Novak Djokovic a été inter­rogé sur sa manière de rester au plus haut niveau malgré la grande diffé­rence d’âge qui le sépare de son adversaire.

« Je dois croire que je peux être le meilleur si je veux vrai­ment l’être. Je me répète encore et encore que je dois main­tenir cette menta­lité si je veux conti­nuer à riva­liser avec les jeunes joueurs, comme Alcaraz, qui est actuel­le­ment le leader de la nouvelle géné­ra­tion. Ce qu’il a accompli ces 24 derniers mois est impres­sion­nant, j’ai du mal à trouver les mots pour le définir en tant que joueur car c’est aussi une personne incroyable, avec beau­coup de charisme sur et en dehors du court. La seule façon pour moi de rester compé­titif à mon âge est de travailler plus dur chaque jour, de contrôler chaque petit détail qui m’en­toure et qui peut m’aider à me main­tenir au plus haut niveau. Des jours comme celui‐ci sont ceux qui donnent raison à d’autres jours où l’on ne trouve pas la même moti­va­tion, ceux qui me donnent faim, mais c’est une faim diffé­rente de celle d’il y a 15 ans. »