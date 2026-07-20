Novak Djokovic aurait pu mettre un terme à sa carrière après les Jeux Olympiques de Paris 2024, où il avait « fini le jeu » en rempor­tant le seul titre qui manquait à son immense palmarès. Mais il continue de jouer avec passion et détermination.

Lors d’une inter­view accordée à CBS aux États‐Unis à l’oc­ca­sion de la sortie de son docu­men­taire The Wolf in Winter, attendu le 20 août sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic a expliqué l’une des raisons pour lesquelles il continue de se battre à 39 ans.

« J’ai le senti­ment de devoir faire mes preuves. Il y a toujours quelque chose à prouver, d’abord à moi‐même, puis aux autres, mais surtout à moi‐même : que je peux toujours être meilleur qu’hier. Je le ressens aussi. Je peux toujours être meilleur qu’hier », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, qui sort d’une nouvelle demi‐finale à Wimbledon, perdue par Jannik Sinner.