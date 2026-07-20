Accueil ATP

Novak Djokovic : « J’ai encore une chose à me prouver »

Par
Baptiste Mulatier
-
47

Novak Djokovic aurait pu mettre un terme à sa carrière après les Jeux Olympiques de Paris 2024, où il avait « fini le jeu » en rempor­tant le seul titre qui manquait à son immense palmarès. Mais il continue de jouer avec passion et détermination. 

Lors d’une inter­view accordée à CBS aux États‐Unis à l’oc­ca­sion de la sortie de son docu­men­taire The Wolf in Winter, attendu le 20 août sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic a expliqué l’une des raisons pour lesquelles il continue de se battre à 39 ans. 

« J’ai le senti­ment de devoir faire mes preuves. Il y a toujours quelque chose à prouver, d’abord à moi‐même, puis aux autres, mais surtout à moi‐même : que je peux toujours être meilleur qu’hier. Je le ressens aussi. Je peux toujours être meilleur qu’hier », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, qui sort d’une nouvelle demi‐finale à Wimbledon, perdue par Jannik Sinner. 

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 08:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥