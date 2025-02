Avant d’ef­fec­tuer son retour à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Doha prévu du 17 au 23 février, Novak Djokovic a accordé une longue et inté­res­sante inter­view au média serbe Vijesti.

Et après avoir expliqué qu’il était guéri de sa bles­sure, refait l’his­toire par rapport à son abandon en demi‐finales de l’Open d’Australie et affiché une préfé­rence claire entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a été inter­rogé sur sa moti­va­tion alors qu’il a tout gagné et accompli. Et visi­ble­ment, il n’est pas encore rassasié.

« En ce moment, je dirais que je suis partagé entre mon désir et mon besoin de profiter de tout ce que j’ai accompli et d’aborder les matchs et les tour­nois un peu plus détendu et, d’un autre côté, la menta­lité de gagner et de penser que seul le titre est un succès, c’est-à-dire la menta­lité à laquelle j’ai toujours été habitué. Je me suis en quelque sorte habitué à cela, ce qui est peut‐être un bon « problème » à ce stade de ma vie et de ma carrière. Je dois dire que j’ai été un peu surpris par le nombre de personnes qui ont vu ma demi‐finale à l’Open d’Australie comme un succès : cela peut paraître un peu stupide, mais pour moi, atteindre les demi‐finales, si l’on prend en compte tout ce que j’ai accompli dans ma carrière, même si c’est une bonne chose, ce n’est pas ce que je recherche et ce qui va me donner satisfaction. »