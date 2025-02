Dans une longue et instruc­tive inter­view donnée à Vijesti, Novak Djokovic explique pour­quoi il continue à jouer tout en donnant des clés concer­nant son compor­te­ment sur le court qui n’est pas toujours exemplaire.

« Je pense que le tennis est ce qui me fait le plus grandir en tant que personne. Aussi étrange que cela puisse paraître, pendant un match, vous traversez un million d’émo­tions : certaines sont précieuses, d’autres sont les pires. Vous traversez des doutes, des critiques, de l’ex­tase, de la colère, de la colère, du plaisir… dans ces heures, j’ai parfois honte de ce que je peux faire et de la façon dont je me comporte et, d’un autre côté, je suis fier de pouvoir traverser tout cela de la manière la plus humaine et spor­tive possible, en serrant la main à l’ad­ver­saire à la fin du match, que je perde ou gagné. Je pense que ce sont les valeurs du sport, la raison pour laquelle les gens s’iden­ti­fient aux joueurs, surtout dans un sport indi­vi­duel, où il faut d’abord se battre soi‐même avant de battre l’adversaire »