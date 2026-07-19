Lors d’une inter­view pour le moins inso­lite, réalisée… dans une baignoire aux États‐Unis à l’oc­ca­sion de la sortie de son docu­men­taire The Wolf in Winter, attendu le 20 août sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic est revenu avec humour sur l’aide qu’il avait apportée à Jannik Sinner, non sans exprimer un léger regret.

Novak Djokovic talking about giving advice to Jannik Sinner (while in a tub with Marcello Hernandez ? 😭😭😭)



🐐: “-so I gave him all the spill of every­thing I noticed on the court : his weak­nesses, his strengths, things he has to work on, and then, the next 3 years, he beats me… pic.twitter.com/YFi6XHP4HC — jannik sinner files (@jannik_files) July 19, 2026

« Je lui ai donc dit tout ce que j’avais remarqué sur le court : ses faiblesses, ses points forts, les choses sur lesquelles il devait travailler, et puis, les trois années suivantes, il m’a battu à Wimbledon chaque année, bon sang ! Alors, j’ai peut‐être fait une erreur, je ne sais pas ! », a plai­santé l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, fidèle à sa répu­ta­tion de cham­pion toujours bien­veillant envers la nouvelle génération.