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Novak Djokovic : « J’ai peut être fait une erreur avec Jannik Sinner en lui disant tout ce que j’avais remarqué sur le court : ses faiblesses, ses points forts, les choses à améliorer… »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view pour le moins inso­lite, réalisée… dans une baignoire aux États‐Unis à l’oc­ca­sion de la sortie de son docu­men­taire The Wolf in Winter, attendu le 20 août sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic est revenu avec humour sur l’aide qu’il avait apportée à Jannik Sinner, non sans exprimer un léger regret.

« Je lui ai donc dit tout ce que j’avais remarqué sur le court : ses faiblesses, ses points forts, les choses sur lesquelles il devait travailler, et puis, les trois années suivantes, il m’a battu à Wimbledon chaque année, bon sang ! Alors, j’ai peut‐être fait une erreur, je ne sais pas ! », a plai­santé l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, fidèle à sa répu­ta­tion de cham­pion toujours bien­veillant envers la nouvelle génération.

Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 13:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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