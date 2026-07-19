Lors d’une interview pour le moins insolite, réalisée… dans une baignoire aux États‐Unis à l’occasion de la sortie de son documentaire The Wolf in Winter, attendu le 20 août sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic est revenu avec humour sur l’aide qu’il avait apportée à Jannik Sinner, non sans exprimer un léger regret.
Novak Djokovic talking about giving advice to Jannik Sinner (while in a tub with Marcello Hernandez ? 😭😭😭)— jannik sinner files (@jannik_files) July 19, 2026
🐐: “-so I gave him all the spill of everything I noticed on the court : his weaknesses, his strengths, things he has to work on, and then, the next 3 years, he beats me… pic.twitter.com/YFi6XHP4HC
« Je lui ai donc dit tout ce que j’avais remarqué sur le court : ses faiblesses, ses points forts, les choses sur lesquelles il devait travailler, et puis, les trois années suivantes, il m’a battu à Wimbledon chaque année, bon sang ! Alors, j’ai peut‐être fait une erreur, je ne sais pas ! », a plaisanté l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, fidèle à sa réputation de champion toujours bienveillant envers la nouvelle génération.
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 13:05