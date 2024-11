De passage au Qatar pour assister aux essais libres du Grand Prix de Formule 1 où il est notam­ment revenu sur sa colla­bo­ra­tion surprise avec Andy Murray, Novak Djokovic a égale­ment accordé une inter­view au quoti­dien italien la Gazzetta dello Sport.

Et visi­ble­ment, le joueur serbe semble très motivé à l’idée de défier les nouveaux patrons du circuit que sont Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« En 2024, je n’ai pas beau­coup joué et, mis à part l’or olym­pique et la finale de Wimbledon, ce fut peut‐être la saison la moins réussie de ces dix dernières années, avec beau­coup de hauts et de bas, des problèmes à résoudre égale­ment sur le plan privé. Cependant, je sens que je peux encore jouer à un haut niveau. Entre‐temps, Sinner et Alcaraz se sont imposés comme les deux meilleurs joueurs du monde, sans oublier Zverev. Ils seront les prin­ci­paux candi­dats pour remporter des Chelems et d’autres titres. Mais physi­que­ment et menta­le­ment, je suis prêt à rejouer mon tennis, j’ai le senti­ment que je peux défier ces gars et que mon expé­rience peut être utile. L’année prochaine, je jouerai donc plus de tour­nois et les Grands Chelems en parti­cu­lier seront ma prio­rité. Je ferai de mon mieux pour gagner, bien sûr si mon corps me le permet. Mais je vais bien, j’ai encore le temps de me reposer et d’ana­lyser ce que je peux améliorer pour faire mieux que la saison dernière. »