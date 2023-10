S’il n’a pas hésité à exprimer son désac­cord avec Rafael Nadal, qui l’avait taclé au sujet de la course aux titres du Grand Chelem, Novak Djokovic a calmé le jeu en expri­mant son respect pour l’Espagnol et son autre grand rival, Roger Federer.

« Rafa est un grand cham­pion et je le respecte et l’ap­précie en tant que tel – en tant que grand cham­pion, mon plus grand rival et en tant que joueur qui a contribué à façonner mon jeu et les résul­tats que j’ai obtenus. Je n’ai pas l’in­ten­tion de parler de lui ou de Roger Federer de manière néga­tive. Mon respect envers eux l’emporte sur les opinions néga­tives que je pour­rais avoir », a déclaré le Serbe lors de son inter­view accordée au média Sportal.