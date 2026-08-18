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Novak Djokovic : « Je ne m’en parle pas avec amer­tume et je n’en parle pas pour me plaindre. C’est simple­ment ainsi »

Par
Baptiste Mulatier
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À l’oc­ca­sion de la sortie de son docu­men­taire, dispo­nible à partir de jeudi 20 août sur Prime Video, Novak Djokovic a donné de nombreuses inter­views, et notam­ment au média espa­gnol Sport.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem évoque tous les sacri­fices qu’une vie comme la sienne implique. 

« Chaque parcours comporte des sacri­fices. Il faut donc renoncer à quelque chose pour se consa­crer plei­ne­ment à autre chose. Le genre de consé­quences auxquelles je fais réfé­rence en termes géné­raux, ça va des rela­tions avec ses proches jusqu’au temps que l’on voudrait passer à faire d’autres choses, à être avec ses amis, et peut‐être à avoir l’enfance que la grande majo­rité de vos pairs, de vos amis de la même géné­ra­tion, ont eue, mais que vous n’avez pas eue parce que vous deviez vous consa­crer entiè­re­ment à ce sport indi­vi­duel. Mais tout cela fait partie d’un parcours, et je n’en parle pas avec amer­tume. Je n’en parle pas pour me plaindre. C’est simple­ment ainsi. Et nous avons essayé de montrer cela à travers le film. J’espère que même les personnes qui ne suivent pas forcé­ment le sport ou le tennis pour­ront s’y recon­naître ou trouver un écho dans certaines des valeurs univer­selles présen­tées dans le film, comme la rési­lience, la persé­vé­rance, la confiance en soi, les valeurs fami­liales, et surtout le fait de croire en soi, en ses rêves et en sa vision »

Publié le mardi 18 août 2026 à 12:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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