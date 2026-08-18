À l’occasion de la sortie de son documentaire, disponible à partir de jeudi 20 août sur Prime Video, Novak Djokovic a donné de nombreuses interviews, et notamment au média espagnol Sport.
L’homme aux 24 titres du Grand Chelem évoque tous les sacrifices qu’une vie comme la sienne implique.
« Chaque parcours comporte des sacrifices. Il faut donc renoncer à quelque chose pour se consacrer pleinement à autre chose. Le genre de conséquences auxquelles je fais référence en termes généraux, ça va des relations avec ses proches jusqu’au temps que l’on voudrait passer à faire d’autres choses, à être avec ses amis, et peut‐être à avoir l’enfance que la grande majorité de vos pairs, de vos amis de la même génération, ont eue, mais que vous n’avez pas eue parce que vous deviez vous consacrer entièrement à ce sport individuel. Mais tout cela fait partie d’un parcours, et je n’en parle pas avec amertume. Je n’en parle pas pour me plaindre. C’est simplement ainsi. Et nous avons essayé de montrer cela à travers le film. J’espère que même les personnes qui ne suivent pas forcément le sport ou le tennis pourront s’y reconnaître ou trouver un écho dans certaines des valeurs universelles présentées dans le film, comme la résilience, la persévérance, la confiance en soi, les valeurs familiales, et surtout le fait de croire en soi, en ses rêves et en sa vision »
Publié le mardi 18 août 2026 à 12:28