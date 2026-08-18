À l’oc­ca­sion de la sortie de son docu­men­taire, dispo­nible à partir de jeudi 20 août sur Prime Video, Novak Djokovic a donné de nombreuses inter­views, et notam­ment au média espa­gnol Sport.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem évoque tous les sacri­fices qu’une vie comme la sienne implique.

« Chaque parcours comporte des sacri­fices. Il faut donc renoncer à quelque chose pour se consa­crer plei­ne­ment à autre chose. Le genre de consé­quences auxquelles je fais réfé­rence en termes géné­raux, ça va des rela­tions avec ses proches jusqu’au temps que l’on voudrait passer à faire d’autres choses, à être avec ses amis, et peut‐être à avoir l’enfance que la grande majo­rité de vos pairs, de vos amis de la même géné­ra­tion, ont eue, mais que vous n’avez pas eue parce que vous deviez vous consa­crer entiè­re­ment à ce sport indi­vi­duel. Mais tout cela fait partie d’un parcours, et je n’en parle pas avec amer­tume. Je n’en parle pas pour me plaindre. C’est simple­ment ainsi. Et nous avons essayé de montrer cela à travers le film. J’espère que même les personnes qui ne suivent pas forcé­ment le sport ou le tennis pour­ront s’y recon­naître ou trouver un écho dans certaines des valeurs univer­selles présen­tées dans le film, comme la rési­lience, la persé­vé­rance, la confiance en soi, les valeurs fami­liales, et surtout le fait de croire en soi, en ses rêves et en sa vision »