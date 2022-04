Grand favori du tournoi de Belgrade orga­nisé par son frère dont il est la tête de série numéro une, Novak Djokovic, qui débu­tera ce mercredi face à son compa­triote Laslo Djere (pas avant 14h30), a avoué en confé­rence de presse qu’il pensait déjà à la défense de son titre à la porte d’Auteuil.

Battu d’en­trée à Monte‐Carlo, le numéro 1 mondial est bien conscient qu’il va devoir enchaîner les victoires d’ici‐là. « Roland Garros est la quin­tes­sence des tour­nois sur terre battue et j’y pense déjà en partie, en termes de prépa­ra­tion et de tout ce que je fais en ce moment pour y être aussi prêt que possible. J’ai besoin de m’en­traîner d’au­tant que c’est une surface qui néces­site beau­coup de temps passé sur le court, que cela soit pendant les séances d’en­traî­ne­ment, et encore plus pendant les matchs. »