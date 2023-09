Lors d’une interview‐vérité avec John McEnroe sur ESPN, Novak Djokovic a abordé de nombreux sujets concer­nant notam­ment sa riva­lité avec Roger Federer et Rafael Nadal.

Et après avoir notam­ment déclaré qu’il avait fini par accepter son « rôle de méchant du tennis », le joueur serbe a dévoilé ce qui l’avait le plus appris auprès du Suisse.

« La chose la plus impor­tante que j’ai apprise de Roger Federer est comment orga­niser mon calen­drier pour être au top lors des Grands Chelems. Il a été l’un des premiers à faire passer l’or­ga­ni­sa­tion et la prépa­ra­tion à un niveau supé­rieur. Cela m’a inspiré, j’ai pris des notes avec mon équipe et je me suis beau­coup inspiré de son calen­drier et j’ai observé son équipe et la façon dont elle procédait. »