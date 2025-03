En déci­dant de s’af­fi­cher aux côtés de l’ac­tuel ministre de la Santé des États‐Unis, Robert Francis Kennedy Jr, Novak Djokovic s’est attiré les foudres de nombreux fans alors que ce dernier est au centre de plusieurs polémiques.

Notamment connu pour ses posi­tions anti‐vaccin ou encore certaines théo­ries conspi­ra­tion­nistes (il affirme notam­ment que les vaccins et le wifi sont les causes de l’autisme), l’homme poli­tique améri­cain a publié ce dimanche une photo aux côtés de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem avec la légende suivante : « Novak Djokovic. Premier au tennis. Premier en inté­grité. Premier en courage. Devinez qui a gagné ce match ? »

Novak Djokovic. First in tennis. First in inte­grity. First in courage. Guess who won this match ? pic.twitter.com/v7JmM8bSAB