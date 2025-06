Novak Djokovic est impres­sion­nant par sa longé­vité. À 38 ans, il est encore en capa­cité de riva­liser avec les tous meilleurs.

Dans un entre­tien accordé à un média serbe, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a affirmé son souhait de pour­suivre sa carrière jusqu’aux Jeux olym­piques de Los Angeles.

« La seule chose que j’ai en tête en ce moment, et qui me donne de la moti­va­tion, ce sont les Jeux olym­piques de Los Angeles 2028, et jouer pour la Serbie, et les tour­nois du Grand Chelem. Mais même les Grands Chelems, pas autant que les Jeux olym­piques. Ce moment, porter le drapeau de son pays, aller au village avec les meilleurs olym­piens, ce senti­ment, c’est le sport. Ceux qui n’en ont pas fait l’ex­pé­rience ne peuvent pas le comprendre plei­ne­ment, mais les athlètes qui ont eu l’hon­neur d’en faire l’ex­pé­rience, c’est vrai­ment quelque chose. »