GQ publie la rencontre entre leur respon­sable de contenu et Novak Djokovic. Nole y parle de beau­coup de choses et notam­ment de son rapport avec l’his­toire de son pays, il revient aussi sur l’épi­sode austra­lien pendant le Covid. Et bien sûr, il remet une « couche » concer­nant la fameuse amitié construite avec Nadal et Federer.

« Nos rela­tions en privé ? C’est un peu en dents de scie, pour être honnête. J’essaie toujours d’être respec­tueux et amical avec eux en dehors du court. Mais je n’ai pas été accepté dès le début, parce que je suis allé sur le court en disant et en montrant que j’étais sûr de vouloir gagner. Et je ne pense pas qu’ils aient tous les deux apprécié cela au début. En parti­cu­lier parce que la plupart des joueurs venaient jouer contre eux, pas pour gagner. Et à cause de cette atti­tude confiante, ils étaient proba­ble­ment encore plus éloi­gnés de moi. Et c’est très bien. Je l’ai accepté comme c’est. J’ai compris le message que j’ai reçu, à savoir que nous sommes rivaux et rien d’autre. Et pour être tout à fait franc, c’est très diffi­cile d’être un ami sur le circuit »