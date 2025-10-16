Accueil6 Kings SlamNovak Djokovic l'avoue enfin : "Jannik Sinner me ressemble. Il est mince...
6 Kings SlamATP

Novak Djokovic l’avoue enfin : « Jannik Sinner me ressemble. Il est mince comme moi, il frappe très fort et il maitrise parfai­te­ment tout ce qui touche à la stratégie »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

5802

Après sa victoire tran­quille face à Tsitsipas pour ses débuts sur l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, Jannik Sinner va affronter Djokovic. Et le match risque d’être inté­res­sant à suivre. 

En mage de ce choc, le Serbe a bien voulu valider que l’Italien lui ressemblait.

« Il est mince comme moi, il frappe très fort, il maîtrise parfai­te­ment tout ce qui touche à la stra­tégie et il est partout. Il me ressemble », a expliqué le Serbe qui est arrivé en dernier à Riyad.

Espérons juste que ce match ne sera pas une parodie comme cela a été un peu le cas pour Sinner‐Tsitsipas et Fritz‐Zverev. On rappelle que Sinner mène 6 à 4 dans leurs duels sur le circuit et que l’Italien reste sur cinq succès de suite.

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 09:50

Article précédent
Carlos Alcaraz : « Nadal méri­tait la raquette en or, mais pas moi pour le moment, c’est quelque chose que mérite très peu de gens »
Article suivant
Sabalenka : « En finale de l’US Open, je me suis souvenue de ce que Novak Djokovic m’avait dit, de ce qu’il m’avait conseillé, et je pense que cela m’a aidée à obtenir le titre »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.