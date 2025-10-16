Après sa victoire tranquille face à Tsitsipas pour ses débuts sur l’exhibition, Six Kings Slam, Jannik Sinner va affronter Djokovic. Et le match risque d’être intéressant à suivre.
En mage de ce choc, le Serbe a bien voulu valider que l’Italien lui ressemblait.
Djokovic asegura que el jugador actual más similar a él sería Sinner.— José Morón (@jmgmoron) October 15, 2025
🗣️ “Es delgadito como yo, le pega muy duro y lleva a la perfección todo a nivel estratégico y está en todos lados. Se parece a mí”
¿Qué pensáis ? pic.twitter.com/46rjyw5aYf
« Il est mince comme moi, il frappe très fort, il maîtrise parfaitement tout ce qui touche à la stratégie et il est partout. Il me ressemble », a expliqué le Serbe qui est arrivé en dernier à Riyad.
Espérons juste que ce match ne sera pas une parodie comme cela a été un peu le cas pour Sinner‐Tsitsipas et Fritz‐Zverev. On rappelle que Sinner mène 6 à 4 dans leurs duels sur le circuit et que l’Italien reste sur cinq succès de suite.
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 09:50