Après sa victoire tran­quille face à Tsitsipas pour ses débuts sur l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, Jannik Sinner va affronter Djokovic. Et le match risque d’être inté­res­sant à suivre.

En mage de ce choc, le Serbe a bien voulu valider que l’Italien lui ressemblait.

Djokovic asegura que el jugador actual más similar a él sería Sinner.



🗣️ “Es delga­dito como yo, le pega muy duro y lleva a la perfec­ción todo a nivel estra­té­gico y está en todos lados. Se parece a mí”



¿Qué pensáis ? pic.twitter.com/46rjyw5aYf — José Morón (@jmgmoron) October 15, 2025

« Il est mince comme moi, il frappe très fort, il maîtrise parfai­te­ment tout ce qui touche à la stra­tégie et il est partout. Il me ressemble », a expliqué le Serbe qui est arrivé en dernier à Riyad.

Espérons juste que ce match ne sera pas une parodie comme cela a été un peu le cas pour Sinner‐Tsitsipas et Fritz‐Zverev. On rappelle que Sinner mène 6 à 4 dans leurs duels sur le circuit et que l’Italien reste sur cinq succès de suite.