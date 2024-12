Grand seigneur, Novak Djokovic a fait le dépla­ce­ment jusqu’à Buenos Aires en Argentine pour parti­ciper à un match d’ex­hi­bi­tion et offrir à Juan Martin Del Potro des adieux dignes de ce nom.

Pendant la partie ou après, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est montré extrê­me­ment bien­veillant avec son ancien rival. Et il a rendu un splen­dide hommage à celui qui a pleuré dans ses bras au filet.

Novak Djokovic had beau­tiful words to say about Juan Martin del Potro after his fare­well match :



« I don’t know anyone who doesn’t love Juan Martin… His grea­test victory in life is that he’s a wonderful person. » 🥹



pic.twitter.com/C4hDcHde9d — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 1, 2024

« J’aime et je respecte Juan Martin et je le respec­terai toujours, mais c’était un peu diffé­rent lorsque vous devez jouer contre lui et l’af­fronter sur les plus grands courts du monde (sourires). Vous avez du respect, mais vous voulez gagner, vous voulez pousser pour gagner tout le temps. Pourtant, comme je l’ai dit mille fois ces derniers jours, je ne connais personne qui n’aime pas Juan Martin del Potro. Tout le monde l’aime beau­coup. Je viens d’un pays qui a une culture qui a ces valeurs, qui définit une personne en fonc­tion de son compor­te­ment et de son profes­sion­na­lisme. Il est toujours impor­tant d’avoir du respect et de sentir cette vie dans les yeux, dans le cœur, dans l’âme. Juan Martin est un exemple pour nous tous, et sa plus grande victoire dans la vie est celle d’être une personne merveilleuse. »