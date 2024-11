Toujours aussi doué dans l’exer­cice parfois complexe des adieux et des hommages, Novak Djokovic a une fois de plus tenu à s’ex­primer à propos du plus grand rival de sa carrière, Rafael Nadal, suite à la retraite offi­cielle de ce dernier.

Des propos tenus lors d’une très belle vidéo publiée par l’ATP en hommage au cham­pion espa­gnol dans laquelle de nombreux spor­tifs se livrent.

Dear Rafa, we have some very special messages for you 💌 pic.twitter.com/gDW2dRJPC9 — ATP Tour (@atptour) November 20, 2024

« Rafa nous lais­sera un héri­tage incroyable. Ses réali­sa­tions, sur le plan histo­rique, sont incroyables. Sa téna­cité, son inten­sité, l’énergie dont il a toujours fait preuve sur le court, du premier au dernier match. Il est proba­ble­ment le joueur de tennis le plus intense, au sens positif du terme, que nous ayons jamais vu. Sa comba­ti­vité est inégalée. Ma plus belle histoire liée à Rafa, sur le plan privé, est proba­ble­ment cet après‐midi où je l’ai vu danser en Colombie en 2011, lorsque nous avons joué un match d’ex­hi­bi­tion ensemble. Sur le plan profes­sionnel, c’est quand il m’a laissé le battre pour la première fois à Roland Garros. Merci, Rafa (sourires). »