Invité à une confé­rence sur le tennis et le sport en général en marge de l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, qui a lieu en Arabie Saoudite, Novak Djokovic, après avoir expliqué pour­quoi il ne voulait pas prendre sa retraite, a égale­ment été inter­rogé sur les raisons d’être de la PTPA, l’as­so­cia­tion qu’il a co‐créée avec Vasek Pospisil en 2019.

Et l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a tenu un discours fort.

« J’ai toujours voulu cher­cher à innover là où je vois qu’il y a de la place pour l’in­no­va­tion, et me démar­quer avec mes réali­sa­tions. Heureusement, j’ai une plate­forme et un micro à la main, et je peux dire certaines choses qui vont blesser beau­coup de gens et qui vont déranger beau­coup de chaises. Mais je m’en fiche, car au final, j’adore ce sport. Il m’a tout donné dans la vie, alors je veux lui rendre la pareille. Pas seule­ment sur le terrain, mais aussi en dehors. Que puis‐je faire pour les joueurs ? Que puis‐je faire pour ce sport ? Comment puis‐je person­nel­le­ment contri­buer à certains chan­ge­ments ? ​​Comment pouvons‐nous les imposer de la bonne manière ? Beaucoup de gens vont s’y opposer, ils ne vont pas aimer ça, mais au bout du compte, je peux dormir tran­quille, mon cœur est au bon endroit, et je sais que je fais quelque chose qui m’inspire. »