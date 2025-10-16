Invité à une conférence sur le tennis et le sport en général en marge de l’exhibition, Six Kings Slam, qui a lieu en Arabie Saoudite, Novak Djokovic, après avoir expliqué pourquoi il ne voulait pas prendre sa retraite, a également été interrogé sur les raisons d’être de la PTPA, l’association qu’il a co‐créée avec Vasek Pospisil en 2019.
Et l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a tenu un discours fort.
« J’ai toujours voulu chercher à innover là où je vois qu’il y a de la place pour l’innovation, et me démarquer avec mes réalisations. Heureusement, j’ai une plateforme et un micro à la main, et je peux dire certaines choses qui vont blesser beaucoup de gens et qui vont déranger beaucoup de chaises. Mais je m’en fiche, car au final, j’adore ce sport. Il m’a tout donné dans la vie, alors je veux lui rendre la pareille. Pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Que puis‐je faire pour les joueurs ? Que puis‐je faire pour ce sport ? Comment puis‐je personnellement contribuer à certains changements ? Comment pouvons‐nous les imposer de la bonne manière ? Beaucoup de gens vont s’y opposer, ils ne vont pas aimer ça, mais au bout du compte, je peux dormir tranquille, mon cœur est au bon endroit, et je sais que je fais quelque chose qui m’inspire. »
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 18:45