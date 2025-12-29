AccueilATPNovak Djokovic n'a vraiment aucune limite : "Les gens adorent parler et...
Novak Djokovic n’a vrai­ment aucune limite : « Les gens adorent parler et spéculer sur la retraite. J’ai dit que les Jeux olym­piques de Los Angeles en 2028 étaient un objectif, mais… »

Présent à Dubaï pour la céré­monie des Globe Soccer Award 2025 où il a reçu un prix récom­pen­sant son un impact mondial au‐delà de son sport, Novak Djokovic en a profité pour s’ex­primer sur sa retraite.

Et visi­ble­ment, le Serbe, qui aura 39 ans en mai prochain, ne se fixe abso­lu­ment aucune limite. 

« J’ai dit que les Jeux olym­piques de Los Angeles en 2028 étaient une sorte d’étoile polaire, mais honnê­te­ment, il n’y a pas de limite. Alors, nous verrons. Continuons simple­ment. J’adore frapper la balle de tennis et j’adore la compé­ti­tion. C’est vrai­ment une ques­tion de passion et d’amour, et tant que vous avez vrai­ment l’im­pres­sion de jouer à un haut niveau et que votre corps tient le coup, pour­quoi pas ? Les gens adorent parler et spéculer sur la retraite. »

Publié le lundi 29 décembre 2025 à 16:48

