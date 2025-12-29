Présent à Dubaï pour la cérémonie des Globe Soccer Award 2025 où il a reçu un prix récompensant son un impact mondial au‐delà de son sport, Novak Djokovic en a profité pour s’exprimer sur sa retraite.
Et visiblement, le Serbe, qui aura 39 ans en mai prochain, ne se fixe absolument aucune limite.
🚨 Novak Djokovic on retirement at the world sports summit :— SK (@Djoko_UTD) December 29, 2025
“I told LA 2028 as a target but honestly there’s no limit. I love hitting the tennis ball, I love competition…so why not I’ll keep going”
He’s as motivated as ever, let’s goo 🐐
pic.twitter.com/hQfmDGYDc6
« J’ai dit que les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 étaient une sorte d’étoile polaire, mais honnêtement, il n’y a pas de limite. Alors, nous verrons. Continuons simplement. J’adore frapper la balle de tennis et j’adore la compétition. C’est vraiment une question de passion et d’amour, et tant que vous avez vraiment l’impression de jouer à un haut niveau et que votre corps tient le coup, pourquoi pas ? Les gens adorent parler et spéculer sur la retraite. »
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 16:48