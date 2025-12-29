Présent à Dubaï pour la céré­monie des Globe Soccer Award 2025 où il a reçu un prix récom­pen­sant son un impact mondial au‐delà de son sport, Novak Djokovic en a profité pour s’ex­primer sur sa retraite.

Et visi­ble­ment, le Serbe, qui aura 39 ans en mai prochain, ne se fixe abso­lu­ment aucune limite.

🚨 Novak Djokovic on reti­re­ment at the world sports summit :



“I told LA 2028 as a target but honestly there’s no limit. I love hitting the tennis ball, I love competition…so why not I’ll keep going”



He’s as moti­vated as ever, let’s goo 🐐



pic.twitter.com/hQfmDGYDc6 — SK (@Djoko_UTD) December 29, 2025

« J’ai dit que les Jeux olym­piques de Los Angeles en 2028 étaient une sorte d’étoile polaire, mais honnê­te­ment, il n’y a pas de limite. Alors, nous verrons. Continuons simple­ment. J’adore frapper la balle de tennis et j’adore la compé­ti­tion. C’est vrai­ment une ques­tion de passion et d’amour, et tant que vous avez vrai­ment l’im­pres­sion de jouer à un haut niveau et que votre corps tient le coup, pour­quoi pas ? Les gens adorent parler et spéculer sur la retraite. »