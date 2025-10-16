Présent en Arabie Saoudite pour la très lucra­tive exhi­bi­tion, Six Kings Slam, où il sera opposé ce jeudi soir à Jannik Sinner, Novak Djokovic a parti­cipé à une confé­rence en présence notam­ment de l’an­cien basket­teur, Shaquille O’Neal.

Une fois de plus inter­rogé sur ses projets concer­nant sa retraite, le Serbe a expliqué pour­quoi il n’avait pour le moment aucune inten­tion de s’arrêter.

« La longé­vité est l’une de mes plus grandes moti­va­tions. Je veux voir jusqu’où je peux aller. Si vous regardez dans les autres sports, des joueurs comme Lebron James (basket­teur) et Cristiano Ronaldo (foot­bal­leur), qui ont 40 ans, sont encore forts et domi­nants. Tom Brady (ancien joueur de foot­ball améri­cain) a joué jusqu’à 40 ans. C’est incroyable. Ils m’ins­pirent. Je veux conti­nuer et voir jusqu’où la moti­va­tion peut me mener. Je veux aussi conti­nuer à jouer pour voir les chan­ge­ments qui s’an­noncent dans notre sport, je suis super enthou­siaste à cette idée. »