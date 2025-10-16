Présent en Arabie Saoudite pour la très lucrative exhibition, Six Kings Slam, où il sera opposé ce jeudi soir à Jannik Sinner, Novak Djokovic a participé à une conférence en présence notamment de l’ancien basketteur, Shaquille O’Neal.
Une fois de plus interrogé sur ses projets concernant sa retraite, le Serbe a expliqué pourquoi il n’avait pour le moment aucune intention de s’arrêter.
🚨Novak Djokovic has no plans to retire :— Danny (@DjokovicFan_) October 16, 2025
“Longevity is one of my biggest motivations. I want to see how far I can go.”
Kellerman : “The young guys will have to beat you into retirement. You’re not going to go away.”
Novak : “It’s not happening, sorry.😂”pic.twitter.com/JdscOqsHqu
« La longévité est l’une de mes plus grandes motivations. Je veux voir jusqu’où je peux aller. Si vous regardez dans les autres sports, des joueurs comme Lebron James (basketteur) et Cristiano Ronaldo (footballeur), qui ont 40 ans, sont encore forts et dominants. Tom Brady (ancien joueur de football américain) a joué jusqu’à 40 ans. C’est incroyable. Ils m’inspirent. Je veux continuer et voir jusqu’où la motivation peut me mener. Je veux aussi continuer à jouer pour voir les changements qui s’annoncent dans notre sport, je suis super enthousiaste à cette idée. »
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 16:16