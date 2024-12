« Frustré » par la gestion des affaires de dopage impli­quant Jannik Sinner et Iga Swiatek, même s’il ne remet pas en ques­tion l’hon­nê­teté des deux cham­pions, Novak Djokovic a égale­ment été inter­rogé sur les propos de son parte­naire de double à Brisbane, Nick Kyrgios, sur l’ac­tuel numéro 1 mondial.

Et si le Serbe semble recon­naître que l’Australien n’a pas toujours trouvé les bons mots, il est d’ac­cord avec lui sur le fond.

Sur les propos de Kyrgios envers Sinner…

« Ce n’est pas agréable, mais en même temps, nous vivons dans un monde où tout le monde a le droit de s’ex­primer, en parti­cu­lier sur les réseaux sociaux. Nick a très bien parlé de l’af­faire de dopage de Jannik et il a raison en ce qui concerne la trans­pa­rence et l’in­co­hé­rence des proto­coles et des compa­rai­sons entre les cas. Nous avons vu de nombreux joueurs dans le passé, et même actuel­le­ment, qui ont été suspendus pour ne pas s’être soumis aux contrôles anti­do­pages et ne pas avoir signalé leur dispo­ni­bi­lité, et certains joueurs moins bien classés qui attendent que leur cas soit résolu depuis plus d’un an. »