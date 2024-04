Lors des confé­rences de presse d’après match, il est rare de pouvoir poser une ques­tion hors du contexte de la rencontre sauf quand les jour­na­listes ne sont pas très nombreux en salle de presse. Cela a été le cas la semaine dernière à Monte Carlo.

Interrogé sur son rapport à la nour­ri­ture et le travail qu’il avait fait pour devenir un pro de la diété­tique perfor­mante, Novak a bien voulu expli­quer sa démarche.

« J’ai consacré plus de 15 ans et beau­coup d’at­ten­tion à prendre soin de mon corps et de mon esprit, et que cela porte ses fruits. À presque 37 ans, je suis encore capable d’être numéro un mondial et de jouer au plus haut niveau. J’ai toujours eu en tête un plan stra­té­gique à long terme pour jouer le plus long­temps possible afin de donner à ma carrière une meilleure chance de gagner plus de titres, de battre des records et de faire ce que j’ai fait ces quatre ou cinq dernières années. On peut dire que j’ai eu la meilleure partie de ma carrière après 30 ans qu’a­vant 30 ans (sourire) »