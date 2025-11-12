AccueilATPNovak Djokovic peut-il remporter un 25e Grand Chelem ? Justine Henin rend...
Novak Djokovic peut‐il remporter un 25e Grand Chelem ? Justine Henin rend son verdict : « Il va se laisser porter par les oppor­tu­nités à gauche ou à droite. Mais avec Alcaraz et Sinner, ça va être compliqué »

Par Thomas S

Invité de l’émis­sion « Retour Gagnant » sur Eurosport, Justine Henin a été invitée à donner un pronostic sur un éven­tuel nouveau sacre en Grand Chelem de Novak Djokovic. Et la consul­tante belge peine à y croire avec la présence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Vous savez, parfois, il suffit d’une bles­sure, d’une surprise… Mais avec les deux, ça va être compliqué. Il va se laisser porter par les oppor­tu­nités à gauche ou à droite. Il va cultiver un espoir mais il est fina­le­ment lucide. On se rend compte qu’il est aussi capable d’aller cher­cher la joie ailleurs. Quand on voit les images à Athènes… ça dit quand même tout de son amour pour le jeu, pour les émotions, pour le partage avec le public. Il y avait toute une histoire autour de ce tournoi mais ça montre qu’il est capable d’aller cher­cher des choses ailleurs que dans les tour­nois du Grand Chelem. »

Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 17:17

