Un an presque jour pour jour après la retraite de Roger Federer, son fan club le plus fidèle, « fans4roger », fondé en 2005 et réunis­sant des personnes du monde entier, sera logi­que­ment dissous à la fin de l’année.

Afin de les remer­cier de leur soutien et de leur faire un ultime adieu, l’an­cien joueur suisse les a récem­ment réunis sur un énorme bateau en Suisse où chacun des 280 fans présents a pu prendre une photo avec son idole.

Responsable de ce fan club, Doris Topfer, forcé­ment un peu amère, n’a pas pu résister à placer un petit tacle à un certain Novak Djokovic. « Roger ne joue plus et il ne sait pas encore s’il jouera des matchs exhi­bi­tions plus tard. J’espère que la jeunesse suisse fera une percée. J’aime aussi regarder Alcaraz. Mais il n’y aura plus jamais quelqu’un comme Roger. Djokovic peut remporter 30 titres du Grand Chelem, il n’aura jamais l’aura de Roger. »