Officiellement qualifié pour le Masters de Turin (du 9 au 16 novembre) en compagnie de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Novak Djokovic vient d’égaler Roger Federer avec 18 qualifications pour les finales de l’ATP.
Mais en raison de son absence en 2024, le Serbe reste bloqué à 16 apparitions contre 17 pour le Suisse. Et s’il a préféré garder le suspense lorsqu’il a été interrogé à ce sujet en conférence de presse à Shanghai, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem pourrait, en cas de participation, une fois de plus égaler Roger.
MOST ATP FINALS APPEARANCES— José Morgado (@josemorgado) October 17, 2025
Federer, 17
Djokovic, 16
Agassi, 13
Lendl, 12
Connors, 11
Nadal, 11
Becker, 11
Sampras, 11
MOST ATP FINALS QUALIFICATIONS
Federer, 18
Djokovic, 18
Nadal, 17
Connors, 16
Agassi, 14
Lendl, 13 https://t.co/G1dtAvCiCe
Toute la question est désormais de savoir si Nole voudra une dernière fois se mesurer à ses rivaux ou bien se reposer en vue de la saison prochaine.
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 17:17