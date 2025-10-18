AccueilATPNovak Djokovic prêt à égaler Roger Federer ?
Novak Djokovic prêt à égaler Roger Federer ?

Thomas S
Par Thomas S

Officiellement qualifié pour le Masters de Turin (du 9 au 16 novembre) en compa­gnie de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Novak Djokovic vient d’égaler Roger Federer avec 18 quali­fi­ca­tions pour les finales de l’ATP.

Mais en raison de son absence en 2024, le Serbe reste bloqué à 16 appa­ri­tions contre 17 pour le Suisse. Et s’il a préféré garder le suspense lors­qu’il a été inter­rogé à ce sujet en confé­rence de presse à Shanghai, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem pour­rait, en cas de parti­ci­pa­tion, une fois de plus égaler Roger. 

Toute la ques­tion est désor­mais de savoir si Nole voudra une dernière fois se mesurer à ses rivaux ou bien se reposer en vue de la saison prochaine. 

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 17:17

