Officiellement qualifié pour le Masters de Turin (du 9 au 16 novembre) en compa­gnie de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Novak Djokovic vient d’égaler Roger Federer avec 18 quali­fi­ca­tions pour les finales de l’ATP.

Mais en raison de son absence en 2024, le Serbe reste bloqué à 16 appa­ri­tions contre 17 pour le Suisse. Et s’il a préféré garder le suspense lors­qu’il a été inter­rogé à ce sujet en confé­rence de presse à Shanghai, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem pour­rait, en cas de parti­ci­pa­tion, une fois de plus égaler Roger.

MOST ATP FINALS APPEARANCES

Federer, 17

Djokovic, 16

Agassi, 13

Lendl, 12

Connors, 11

Nadal, 11

Becker, 11

Sampras, 11



MOST ATP FINALS QUALIFICATIONS

Federer, 18

Djokovic, 18

Nadal, 17

Connors, 16

Agassi, 14

Lendl, 13 https://t.co/G1dtAvCiCe — José Morgado (@josemorgado) October 17, 2025

Toute la ques­tion est désor­mais de savoir si Nole voudra une dernière fois se mesurer à ses rivaux ou bien se reposer en vue de la saison prochaine.