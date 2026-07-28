Le forfait de Novak Djokovic pour le Masters de Montréal, qui aura lieu du 1er au 13 août 2026, avait fait couler beaucoup d’encre, notamment du côté de la direction du tournoi.
La décision du Serbe avait fait suite à celles de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner.
L’actuel détenteur de 24 titres du Grand Chelem passe désormais du bon temps en famille.
En effet, il profite actuellement du soleil estival et des plages du Monténégro.
On devrait retrouver l’actuel 5e joueur mondial sur les courts lors du Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août 2026), avant d’aborder l’US Open.
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 14:21