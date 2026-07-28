Le forfait de Novak Djokovic pour le Masters de Montréal, qui aura lieu du 1er au 13 août 2026, avait fait couler beau­coup d’encre, notam­ment du côté de la direc­tion du tournoi.

La déci­sion du Serbe avait fait suite à celles de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner.

L’actuel déten­teur de 24 titres du Grand Chelem passe désor­mais du bon temps en famille.

En effet, il profite actuel­le­ment du soleil estival et des plages du Monténégro.

On devrait retrouver l’actuel 5e joueur mondial sur les courts lors du Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août 2026), avant d’aborder l’US Open.