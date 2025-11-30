Lors de son grand entretien accordé à Piers Morgan il y a quelques jours, Novak Djokvic s’est livré comme rarement.
Après avoir notamment évoqué son fils, Stefan, et les circonstances de sa rencontre avec sa femme, Jelena, le Serbe a encore fait preuve d’une grande sensibilité lorsqu’il a été interrogé au sujet de la mort et de la trace qu’il aimerait laisser sur cette terre.
A quiet, profound moment from Novak Djokovic on Piers Morgan Uncensored that stops you in your tracks.— Camus (@newstart_2024) November 29, 2025
Piers asked the question almost no athlete ever wants to face :
“When you retire one day… how would you like to be remembered?”
Djokovic paused, looked away for a second,… pic.twitter.com/bozdZzC87Q
« Je suis extrêmement fier de mes 24 titres du Grand Chelem, de mes records, de tout ce pour quoi je me suis battu toute ma vie. Mais quand je ne serai plus là, je ne veux pas que mes trophées soient gravés sur ma pierre tombale. Je veux qu’il soit écrit : ‘Ici repose Novak Djokovic, l’homme qui a touché le cœur des gens’. »
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 10:45