Lors de son grand entre­tien accordé à Piers Morgan il y a quelques jours, Novak Djokvic s’est livré comme rarement.

Après avoir notam­ment évoqué son fils, Stefan, et les circons­tances de sa rencontre avec sa femme, Jelena, le Serbe a encore fait preuve d’une grande sensi­bi­lité lors­qu’il a été inter­rogé au sujet de la mort et de la trace qu’il aime­rait laisser sur cette terre.

A quiet, profound moment from Novak Djokovic on Piers Morgan Uncensored that stops you in your tracks.



Piers asked the ques­tion almost no athlete ever wants to face :

“When you retire one day… how would you like to be remem­bered?”



Djokovic paused, looked away for a second,… pic.twitter.com/bozdZzC87Q — Camus (@newstart_2024) November 29, 2025

« Je suis extrê­me­ment fier de mes 24 titres du Grand Chelem, de mes records, de tout ce pour quoi je me suis battu toute ma vie. Mais quand je ne serai plus là, je ne veux pas que mes trophées soient gravés sur ma pierre tombale. Je veux qu’il soit écrit : ‘Ici repose Novak Djokovic, l’homme qui a touché le cœur des gens’. »