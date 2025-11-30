AccueilInsoliteNovak Djokovic : "Quand je serai mort, je ne veux pas que...
Novak Djokovic : « Quand je serai mort, je ne veux pas que mes trophées soient gravés sur ma pierre tombale. Je veux qu’il soit écrit : ‘Ici repose Novak Djokovic, l’homme qui a touché le cœur des gens’ »

Lors de son grand entre­tien accordé à Piers Morgan il y a quelques jours, Novak Djokvic s’est livré comme rarement. 

Après avoir notam­ment évoqué son fils, Stefan, et les circons­tances de sa rencontre avec sa femme, Jelena, le Serbe a encore fait preuve d’une grande sensi­bi­lité lors­qu’il a été inter­rogé au sujet de la mort et de la trace qu’il aime­rait laisser sur cette terre.

« Je suis extrê­me­ment fier de mes 24 titres du Grand Chelem, de mes records, de tout ce pour quoi je me suis battu toute ma vie. Mais quand je ne serai plus là, je ne veux pas que mes trophées soient gravés sur ma pierre tombale. Je veux qu’il soit écrit : ‘Ici repose Novak Djokovic, l’homme qui a touché le cœur des gens’. »

Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 10:45

