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Novak Djokovic : « Quand je suis arrivé sur le circuit, je me fichais de Roger Federer, de Rafael Nadal ou de n’importe qui d’autre. J’avais simple­ment un objectif clair »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que l’US Open débu­tera dans deux jours, du 30 août au 13 septembre, le docu­men­taire consacré à Novak Djokovic, inti­tulé The Wolf in Winter (Le Loup en Hiver) et dispo­nible depuis le jeudi 20 août sur Prime Video, continue de faire parler de lui.

L’ATP rapporte notam­ment sur son site une décla­ra­tion marquante du Serbe dans le film, dans laquelle il revient sur l’état d’esprit qui l’animait à ses débuts sur le circuit.

« Quand je suis arrivé sur le circuit, je me fichais de Federer, de Nadal ou de n’importe qui d’autre. J’avais simple­ment un objectif clair : dans mon esprit, je voulais être n° 1, je voulais remporter Wimbledon, je voulais entrer dans l’histoire de ce sport. »

Publié le vendredi 28 août 2026 à 13:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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