Alors que l’US Open débutera dans deux jours, du 30 août au 13 septembre, le documentaire consacré à Novak Djokovic, intitulé The Wolf in Winter (Le Loup en Hiver) et disponible depuis le jeudi 20 août sur Prime Video, continue de faire parler de lui.
L’ATP rapporte notamment sur son site une déclaration marquante du Serbe dans le film, dans laquelle il revient sur l’état d’esprit qui l’animait à ses débuts sur le circuit.
« Quand je suis arrivé sur le circuit, je me fichais de Federer, de Nadal ou de n’importe qui d’autre. J’avais simplement un objectif clair : dans mon esprit, je voulais être n° 1, je voulais remporter Wimbledon, je voulais entrer dans l’histoire de ce sport. »
Publié le vendredi 28 août 2026 à 13:32