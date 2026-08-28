Alors que l’US Open débu­tera dans deux jours, du 30 août au 13 septembre, le docu­men­taire consacré à Novak Djokovic, inti­tulé The Wolf in Winter (Le Loup en Hiver) et dispo­nible depuis le jeudi 20 août sur Prime Video, continue de faire parler de lui.

L’ATP rapporte notam­ment sur son site une décla­ra­tion marquante du Serbe dans le film, dans laquelle il revient sur l’état d’esprit qui l’animait à ses débuts sur le circuit.

« Quand je suis arrivé sur le circuit, je me fichais de Federer, de Nadal ou de n’importe qui d’autre. J’avais simple­ment un objectif clair : dans mon esprit, je voulais être n° 1, je voulais remporter Wimbledon, je voulais entrer dans l’histoire de ce sport. »