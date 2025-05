Au cours d’une récente inter­view accordée au site Business Traveler USA, Novak Djokovic a abordé de nombreux de sujets au‐delà du tennis dont sa fierté d’être papa de deux enfants.

« Quand je suis devenu père pour la première fois, j’avais le pres­sen­ti­ment qu’un jour mon fils, et bien sûr plus tard ma fille aussi, me regar­de­raient jouer, notam­ment à Wimbledon. Et qu’ils soient assez grands pour comprendre ce qui se passe et ce que fait leur père. J’ai eu la chance de vivre cela et de le revivre à maintes reprises. Et je suis heureux et fier de dire que le tournoi préféré de mon fils est Wimbledon. Il est abso­lu­ment ravi à chaque fois que nous y allons et il adore être là‐bas. Alors oui, il faut constam­ment trouver de nouvelles sources d’inspiration. Parce qu’au final, c’est ce qui vous motive le matin. »