Qualifié en finale de l’ATP 250 d’Athènes pour un match à enjeu face à Lorenzo Musetti, Novak Djokovic a été interrogé en conférence de presse après sa demi‐finale, concernant ses déclarations sur le niveau de jeu de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Le Serbe n’a pas hésité à répondre sèchement à un journaliste en lui expliquant que, si les deux joueurs étaient aujourd’hui meilleurs que tout le monde, il ne fallait tout de même pas manquer de respect à l’âge d’or du tennis, dont il a fait partie.
« Quand j’ai dit qu’ils avaient amené le tennis à un autre niveau, je pensais juste qu’ils jouaient à un niveau différent de tous les autres, pas qu’ils avaient réellement porté le tennis dans une autre dimension. Nous devons être un peu plus respectueux envers l’âge d’or du tennis dans les 20 dernières années. Il faut respecter les jeunes du moment, mais prenez cela un peu moins au sérieux. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray et moi‐même, voilà le niveau de tennis auquel nous voulons nous référer. Malgré tout, Sinner et Alcaraz jouent bel et bien à un niveau supérieur à celui de tous les autres joueurs du circuit, c’est sûr. »
Publié le samedi 8 novembre 2025 à 08:15