Qualifié en finale de l’ATP 250 d’Athènes pour un match à enjeu face à Lorenzo Musetti, Novak Djokovic a été inter­rogé en confé­rence de presse après sa demi‐finale, concer­nant ses décla­ra­tions sur le niveau de jeu de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Le Serbe n’a pas hésité à répondre sèche­ment à un jour­na­liste en lui expli­quant que, si les deux joueurs étaient aujourd’hui meilleurs que tout le monde, il ne fallait tout de même pas manquer de respect à l’âge d’or du tennis, dont il a fait partie.

« Quand j’ai dit qu’ils avaient amené le tennis à un autre niveau, je pensais juste qu’ils jouaient à un niveau diffé­rent de tous les autres, pas qu’ils avaient réel­le­ment porté le tennis dans une autre dimen­sion. Nous devons être un peu plus respec­tueux envers l’âge d’or du tennis dans les 20 dernières années. Il faut respecter les jeunes du moment, mais prenez cela un peu moins au sérieux. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray et moi‐même, voilà le niveau de tennis auquel nous voulons nous référer. Malgré tout, Sinner et Alcaraz jouent bel et bien à un niveau supé­rieur à celui de tous les autres joueurs du circuit, c’est sûr. »