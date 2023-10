Patrick Mouratoglou fait beau­coup parler de lui ces derniers jours suite à sa décla­ra­tion contro­versée sur l’im­por­tance rela­tive des Jeux olym­piques pour un joueur de tennis.

Interrogé à ce sujet dans sa longue inter­view accordée à Sportal, Novak Djokovic, bien qu’il comprenne en partie ce que veut dire l’en­traî­neur trico­lore, a estimé que cette compé­ti­tion était extrê­me­ment impor­tante à ses yeux malgré son immense palmarès.

« J’ai vu sa décla­ra­tion et je ne peux pas être entiè­re­ment d’ac­cord avec lui. Les Jeux Olympiques sont l’évé­ne­ment sportif le plus ancien. Chaque sport olym­pique consi­dère les Jeux Olympiques, du moins à mon avis, comme l’une des plus hautes prio­rités. L’un des plus grands honneurs pour un athlète est de repré­senter son pays aux Jeux. J’ai eu le grand honneur d’être le porte‐drapeau lors de la céré­monie d’ou­ver­ture à Londres et pour moi, les Jeux sont une compé­ti­tion très spéciale et c’est un senti­ment spécial de parti­ciper à une compé­ti­tion aussi rare. Cela se joue une fois tous les quatre ans, et par rapport à cela, ce n’est proba­ble­ment pas une prio­rité pour de nombreux joueurs de tennis, et je suis d’ac­cord avec Patrick sur ce point : que l’at­ti­tude de la plupart des joueurs de tennis envers les JO, en parti­cu­lier ceux qui sont moins biens classés, n’est pas la même chose que pour les Grands Chelems. Je suis d’ac­cord avec cela et c’est vrai. Mais person­nel­le­ment, je ne serais pas entiè­re­ment d’ac­cord avec cela parce que les Jeux comptent beau­coup pour moi et j’ai hâte d’y être. J’espère que je pourrai apporter une autre médaille à la Serbie. »