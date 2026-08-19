Novak Djokovic possède sans aucun doute l’un des plus grands palmarès de l’histoire du tennis. Pourtant, le champion serbe partait de loin, lui qui a grandi dans une Serbie profondément marquée par la guerre. Malgré les épreuves rencontrées durant son enfance, il n’a jamais cessé de croire en ses rêves et de se battre pour les réaliser.
Interrogé par nos confrères italiens du Corriere della Sera, le Serbe s’est livré sur son parcours et sur les conseils qu’il donnerait aujourd’hui au petit garçon qu’il était, s’il avait la possibilité de le rencontrer.
« Je lui dirais de ne jamais abandonner ses rêves, même lorsque les obstacles semblent immenses et que les circonstances sont défavorables. Il existe toujours une solution, un chemin.Et il existe toujours quelque part dans le monde une personne prête à vous aider à nourrir ces rêves : il faut simplement la trouver.Je lui expliquerais que la discipline est à la base de toute réussite. Que construire une routine faite d’habitudes saines lui permettra d’atteindre n’importe quel objectif que le jeune Novak souhaiterait accomplir.Et je lui imposerais d’être patient. Quand on est jeune, on veut tout, immédiatement. Pourtant, vivre dans le présent, ici et maintenant, est la clé d’une existence consciente » a déclaré Novak Djokovic.
Publié le mercredi 19 août 2026 à 16:14