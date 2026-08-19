Novak Djokovic possède sans aucun doute l’un des plus grands palmarès de l’histoire du tennis. Pourtant, le cham­pion serbe partait de loin, lui qui a grandi dans une Serbie profon­dé­ment marquée par la guerre. Malgré les épreuves rencon­trées durant son enfance, il n’a jamais cessé de croire en ses rêves et de se battre pour les réaliser.

Interrogé par nos confrères italiens du Corriere della Sera, le Serbe s’est livré sur son parcours et sur les conseils qu’il donne­rait aujourd’hui au petit garçon qu’il était, s’il avait la possi­bi­lité de le rencontrer.

« Je lui dirais de ne jamais aban­donner ses rêves, même lorsque les obstacles semblent immenses et que les circons­tances sont défa­vo­rables. Il existe toujours une solu­tion, un chemin.Et il existe toujours quelque part dans le monde une personne prête à vous aider à nourrir ces rêves : il faut simple­ment la trouver.Je lui expli­que­rais que la disci­pline est à la base de toute réus­site. Que construire une routine faite d’habitudes saines lui permettra d’atteindre n’importe quel objectif que le jeune Novak souhai­te­rait accomplir.Et je lui impo­se­rais d’être patient. Quand on est jeune, on veut tout, immé­dia­te­ment. Pourtant, vivre dans le présent, ici et main­te­nant, est la clé d’une exis­tence consciente » a déclaré Novak Djokovic.