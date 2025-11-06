Novak Djokovic est le joueur ayant passé le plus de temps à la place de N°1 mondial, celle dont tous les joueurs de tennis rêvent. C’est une posi­tion diffi­cile à occuper, et le Serbe peut décrire ce senti­ment mieux que quiconque. Comme il l’a expliqué dans une inter­view accordée à l’ATP, l’im­por­tant pour lui a toujours été de garder l’ap­pétit pour la victoire, et l’envie de toujours s’améliorer.

« C’est formi­dable, mais on se sent aussi un peu seul, comme une proie, ce qui change la percep­tion et l’ap­proche. Évidemment, c’est l’ac­com­plis­se­ment ultime. Être numéro un dans n’im­porte quel sport, dans n’im­porte quelle profes­sion. C’est quelque chose dont je rêvais enfant. Une fois cet objectif atteint, on comprend qu’il existe une autre dimen­sion et une autre approche pour s’y main­tenir. Soudain, il faut défendre sa posi­tion au lieu de la conquérir. C’est évidem­ment une sensa­tion formi­dable. Mais en même temps, on a envie d’y rester, alors on se sent parfois un peu sur la défen­sive, car on veut la conserver. Tout est une ques­tion d’état d’es­prit. Je pense qu’il est impor­tant de toujours avoir le senti­ment de devoir créer, persé­vérer et gagner, et de faire partie de ce groupe de personnes qui pour­suivent un objectif : un titre ou une posi­tion. Car si vous pensez : ‘Je suis le numéro un, tout le monde veut me détrôner’, vous vous infligez un stress et une pres­sion inutiles. »