ovak Djokovic et Jannik Sinner présentent de nombreuses simi­li­tudes dans leur style de jeu, notam­ment dans leur capa­cité à contrer leurs adver­saires et à se déplacer avec une aisance impres­sion­nante sur le court.

Interrogé sur Jannik Sinner par nos confrères italiens du Corriere della Sera, Novak Djokovic a expliqué que les deux hommes avaient égale­ment connu des parcours simi­laires. Tous deux issus de régions monta­gneuses et passionnés de ski durant leur enfance, ils ont surtout quitté leur famille très jeunes, une expé­rience qui a forcé­ment contribué à forger leur caractère.

« Les points communs ne manquent pas, même si chaque être humain est unique et parti­cu­lier. Nous venons tous les deux de la montagne : lui du Haut‐Adige et moi de Serbie. Nous avions choisi le ski comme sport, nous avons quitté notre foyer à 13 ans et nous avons été contraints de devenir des hommes rapi­de­ment, loin de notre famille et de nos proches.Il ne fait aucun doute que le ski nous a apporté notre élas­ti­cité, nos dépla­ce­ments et notre capa­cité à glisser sur toutes les surfaces. La souplesse des chevilles vient autant de la neige que l’équilibre et la coor­di­na­tion entre le haut et le bas du corps.Et je ne vais pas entrer dans des détails plus tech­niques concer­nant le tennis que Jannik et moi prati­quons : les simi­li­tudes sont égale­ment nombreuses dans ce domaine » a déclaré Novak Djokovic.