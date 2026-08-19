ovak Djokovic et Jannik Sinner présentent de nombreuses similitudes dans leur style de jeu, notamment dans leur capacité à contrer leurs adversaires et à se déplacer avec une aisance impressionnante sur le court.
Interrogé sur Jannik Sinner par nos confrères italiens du Corriere della Sera, Novak Djokovic a expliqué que les deux hommes avaient également connu des parcours similaires. Tous deux issus de régions montagneuses et passionnés de ski durant leur enfance, ils ont surtout quitté leur famille très jeunes, une expérience qui a forcément contribué à forger leur caractère.
« Les points communs ne manquent pas, même si chaque être humain est unique et particulier. Nous venons tous les deux de la montagne : lui du Haut‐Adige et moi de Serbie. Nous avions choisi le ski comme sport, nous avons quitté notre foyer à 13 ans et nous avons été contraints de devenir des hommes rapidement, loin de notre famille et de nos proches.Il ne fait aucun doute que le ski nous a apporté notre élasticité, nos déplacements et notre capacité à glisser sur toutes les surfaces. La souplesse des chevilles vient autant de la neige que l’équilibre et la coordination entre le haut et le bas du corps.Et je ne vais pas entrer dans des détails plus techniques concernant le tennis que Jannik et moi pratiquons : les similitudes sont également nombreuses dans ce domaine » a déclaré Novak Djokovic.
Publié le mercredi 19 août 2026 à 17:45