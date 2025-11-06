Novak Djokovic est le joueur ayant passé le plus de temps à la place de N°1 mondial, celle dont tous les joueurs de tennis rêvent. C’est une position difficile à occuper, et le Serbe peut décrire ce sentiment mieux que quiconque. Comme il l’a expliqué dans une interview accordée à l’ATP, l’important pour lui a toujours été de garder l’appétit pour la victoire, et l’envie de toujours s’améliorer.
« C’est formidable, mais on se sent aussi un peu seul, comme une proie, ce qui change la perception et l’approche. Évidemment, c’est l’accomplissement ultime. Être numéro un dans n’importe quel sport, dans n’importe quelle profession. C’est quelque chose dont je rêvais enfant. Une fois cet objectif atteint, on comprend qu’il existe une autre dimension et une autre approche pour s’y maintenir. Soudain, il faut défendre sa position au lieu de la conquérir. C’est évidemment une sensation formidable. Mais en même temps, on a envie d’y rester, alors on se sent parfois un peu sur la défensive, car on veut la conserver. Tout est une question d’état d’esprit. Je pense qu’il est important de toujours avoir le sentiment de devoir créer, persévérer et gagner, et de faire partie de ce groupe de personnes qui poursuivent un objectif : un titre ou une position. Car si vous pensez : ‘Je suis le numéro un, tout le monde veut me détrôner’, vous vous infligez un stress et une pression inutiles. »
