Récemment invité d’une émis­sion télé­visée en Serbie, Novak Djokovic a abordé de nombreux sujets comme les diffé­rences de style entre chaque membre du Big 3, auquel il appar­te­nait avec Roger Federer et Rafael Nadal quand ces deux derniers jouaient encore.

Et si Nole a reconnu assez logi­que­ment se sentir plus proche de la manière de jouer de l’Espagnol, il n’a pas manqué de rappeler son admi­ra­tion pour le jeu du Suisse.

« Federer is the most talented one, the most beau­tiful to watch. He moved lightly, so elegantly, so effi­ciently.



Nadal was the oppo­site extreme : domi­nated physi­cally. I was somew­here in between but I leaned more towards Nadal : more sliding, more running, baseline‐focused play. » pic.twitter.com/j4xy2YwpeS