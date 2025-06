La gestion du calen­drier n’est jamais aisée pour un joueur de tennis. Avec des compé­ti­tions toutes les semaines, il est parfois tentant de constam­ment enchaîner. Un parti‐pris risqué, avec la pers­pec­tive de manquer de fraî­cheur sur les grandes échéances.

Dans un podcast serbe, Novak Djokovic confie que c’est un aspect diffi­cile à gérer pour lui en carrière. L’homme aux 24 titres en Grand Chelem dit s’être inspiré de son rival Roger Federer, en se concen­trant essen­tiel­le­ment sur les plus gros tour­nois. Une méthode qu’il applique davan­tage ces dernières années. Le cinquième joueur mondial n’hé­site plus à faire l’im­passe sur certains Masters 1000, pour déployer toutes ses forces en Grand Chelem.

« Pendant la majeure partie de votre carrière, lorsque vous êtes jeune, chaque tournoi compte. Beaucoup disent que les tour­nois du Grand Chelem sont les plus impor­tants. Mais en réalité, ils ne vivent pas et ne s’en­traînent pas en fonc­tion de leur emploi du temps pour être au top pour les tour­nois du Grand Chelem, pour être le plus frais possible pour ces événe­ments. Ils ne le font pas. Pourquoi ? Peut‐être qu’ils ne croient pas assez en eux, qu’ils peuvent aller loin dans un tournoi du Grand Chelem. Tout le monde n’est pas fait pour concourir au sommet, et c’est normal. Mais il y a des moyens. Federer m’a beau­coup aidé à cet égard, pas direc­te­ment mais indi­rec­te­ment. J’ai observé comment il plani­fiait son emploi du temps. Il m’a aidé à comprendre comment gérer ma forme, quand faire une pause, même si je n’en avais pas envie. J’ai aussi fait des erreurs. Je n’ai pas fait de pause quand j’au­rais dû, mais la plupart du temps, j’ai pris les bonnes décisions. »