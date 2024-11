Pour le compte des orga­ni­sa­teurs de la Coupe Davis, Novak Djokovic a tenu à dire quelques mots au sujet de Rafael Nadal.

« Le monde du sport et du tennis manquera à l’incroyable énergie que tu as apportée sur le court. Mon ami, je te souhaite bonne chance avec ta fonda­tion, ta famille et ton académie qui continue de croître à travers le monde. Tu pourras y partager ton expé­rience, tes connais­sances, ta passion et ton amour pour le jeu avec une nouvelle génération.

Dans les vestiaires, tes échauf­fe­ments, tes accé­lé­ra­tions, tes sauts, tes superbes parchis, le jeu auquel tu jouais avec ton équipe avant les matchs, nous manque­ront. Nous avons passé de très bons moments ensemble.

Ta persé­vé­rance, ta comba­ti­vité, l’énergie avec laquelle tu es allé sur le terrain à chaque fois, la persé­vé­rance, la force, c’est sans conteste ce qui sera étudié et transmis par de nombreuses autres géné­ra­tions qui s’ef­for­ce­ront de devenir comme toi. »