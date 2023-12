Récemment de passage sur le podcast de Rennae Stubbs, l’an­cienne 9e joueuse mondiale, Andrea Petkovic, s’est longue­ment exprimée sur Novak Djokovic. Et l’Allemande a fait un rappro­che­ment inté­res­sant entre sa popu­la­rité et son style de jeu.

Selon elle, une partie du public aurait du mal à s’iden­ti­fier au Serbe à cause de sa manière de jouer et de battre ses adversaires.

« Je pense que la raison pour laquelle les gens ont du mal, ou les fans de tennis occa­sion­nels ont du mal à lui accorder le respect qu’il mérite, c’est qu’il n’a pas un style de jeu comme Roger Federer ou Rafael Nadal. Il est adap­table, c’est son style de jeu. Il suffit de penser à la finale de l’US Open 2023 où il a joué service‐volée tous les deux ou trois points parce que Medvedev se trou­vait à trois mètres derrière sa ligne. Il s’adapte donc, c’est un génie tactique et il a la capa­cité d’exé­cuter chaque plan de jeu qu’il élabore. Il s’adapte à tous les joueurs. Il va broyer un Roger, il va prendre la balle tôt contre Carlos Alcaraz, il va frapper fort contre Rafa. Et il les battra. Et je pense que c’est parce qu’il a cela, qu’il est comme de l’eau, qu’il vous coule entre les doigts. Vous essayez de l’at­traper mais vous ne pouvez pas parce qu’il est toujours diffé­rent, c’est un chan­geur de forme. »