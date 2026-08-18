Garder le contrôle narratif de sa carrière de haut niveau est toujours compliqué. Réussir à soigner sa sortie est un exercice sur lequel les plus grands du sport se sont cassé les dents. Roger Feder a quitté la petite balle jaune loin de ses meilleurs années à la Laver Cup 2022, après plus d’un an écarté des courts. Rafael Nadal a joué son dernier match en Coupe Davis contre les Pays‐Bas en 2024, à bout de force.
Pete Sampras est l’un des rares à avoir réussi à partir au sommet, en se retirant après un sacre à l’US Open contre Andre Agassi en 2002. La question de Novak Djokovic se pose inévitablement. À 39 ans, la fin approche, mais empruntera t‑il la trajectoire de ses deux illustres rivaux, ou une fin en apothéose comme le champion américain ?
Le Serbe semble choisir un départ par la grande porte. Dans un entretien accordé à Sport, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a réitéré son envie de disputer les Jeux olympiques 2028 de Los Angeles. Même si son épanouissement personnel a pris le pas sur sa compétitivité ces dernières années, l’envie de pousser jusqu’à ce rendez‐vous planétaire demeure intacte.
« Je pense que c’est à la fois un rêve et un objectif, mais aussi un désir, un souhait. J’ai dit à plusieurs reprises ces dernières années que j’aimerais jouer jusqu’aux Jeux olympiques à Los Angeles. Je crois que je peux y arriver. On verra bien, ça dépend de mon état physique, ça dépend de beaucoup de facteurs différents. Je ne joue plus, je ne participe plus à beaucoup de tournois aujourd’hui, loin de ce que j’ai fait pendant 20 ans. Et j’ai choisi de faire cela parce que j’aimerais aussi passer plus de temps avec ma famille et me consacrer pleinement à différents rôles dans ma vie, comme celui de mari, de père, de fils, de frère, et développer d’autres centres d’intérêt. Néanmoins, j’espère toujours pouvoir aller jusqu’au bout et participer aux Jeux olympiques, et pouvoir ainsi terminer ma carrière, avec le drapeau serbe sur les épaules ».
Publié le mardi 18 août 2026 à 09:18