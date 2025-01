Novak Djokovic est peut‐être en train de vivre sa dernière saison sur le circuit. Cela semble fou de parler de retraite alors même que le Serbe vient d’at­teindre les demi‐finales de l’Open d’Australie, mais Novak a avoué lui‐même qu’il ne savait pas pendant combien de temps son corps pour­rait supporter les bles­sures à répé­ti­tion. Dans des propos rapportés par Tennis Majors, Djokovic s’est livré sur ses doutes et sa frus­tra­tion après cet Open d’Australie 2025, qui s’est conclu d’une bien triste manière pour lui.

« C’est proba­ble­ment la nouvelle réalité que je dois accepter : mon corps me trahira proba­ble­ment plus souvent que tout au long de ma carrière. Je ne sais pas encore jusqu’à quel point je serai capable de supporter ça. On verra ce qui se passera cette saison. Ici à Melbourne, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Je suis encore un peu énervé, mais il y a certai­ne­ment beau­coup de points posi­tifs à retenir de ce tournoi. Je suis satis­fait de la manière dont j’ai joué dans ce tournoi, mais le plus impor­tant est que mon corps tienne le coup. J’ai senti que je progres­sais au fur et à mesure du tournoi, et c’est ce qui me déçoit le plus : j’ai vrai­ment bien senti la balle. Mais c’est comme ça, ça fait partie du sport professionnel. »