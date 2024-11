Présent ce vendredi au Qatar pour assister aux essais libres du Grand Prix de Formule 1, Novak Djokovic, inter­rogé par nos confrères de Sky Sports devant les paddocks, est revenu sur sa déci­sion de prendre Andy Murray comme entraîneur.

‘I realized the perfect coach for me at this point would be someone that has been through expe­riences that I’m going through, possibly a multiple Grand Slam winner, former No.1 (…) and Andy Murray appeared on the table’



