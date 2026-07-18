À l’oc­ca­sion de la sortie de son docu­men­taire « The Wolf in Winter », dispo­nible à partir du 20 août prochain sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic a fait quelques décla­ra­tions fortes à New York, notam­ment sur sa demi‐finale perdue contre Jannik Sinner à Wimbledon.

Le Serbe a égale­ment évoqué sa moti­va­tion, toujours intacte malgré le poids des années et les exigences physiques d’une carrière hors norme.

« J’essaie de ne penser qu’à jouer un excellent tennis. Si je ne pense pas à mon âge, les gens me le rappellent. Et si les gens ne me le rappellent pas, c’est mon corps qui s’en charge. J’essaie de tirer parti du moindre petit pour­cen­tage de mes capa­cités qui me reste pour conti­nuer à riva­liser au plus haut niveau face à de jeunes joueurs. Mais le corps réagit diffé­rem­ment. C’est de la biologie. Plus de vingt ans passés à évoluer au plus haut niveau finissent par laisser des traces. »