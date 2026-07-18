À l’occasion de la sortie de son documentaire « The Wolf in Winter », disponible à partir du 20 août prochain sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic a fait quelques déclarations fortes à New York, notamment sur sa demi‐finale perdue contre Jannik Sinner à Wimbledon.
Le Serbe a également évoqué sa motivation, toujours intacte malgré le poids des années et les exigences physiques d’une carrière hors norme.
« J’essaie de ne penser qu’à jouer un excellent tennis. Si je ne pense pas à mon âge, les gens me le rappellent. Et si les gens ne me le rappellent pas, c’est mon corps qui s’en charge. J’essaie de tirer parti du moindre petit pourcentage de mes capacités qui me reste pour continuer à rivaliser au plus haut niveau face à de jeunes joueurs. Mais le corps réagit différemment. C’est de la biologie. Plus de vingt ans passés à évoluer au plus haut niveau finissent par laisser des traces. »
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 18:49