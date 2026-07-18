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Novak Djokovic : « Si je ne pense pas à mon âge, les gens me le rappellent. Et si les gens ne me le rappellent pas, c’est mon corps qui s’en charge »

Par
Baptiste Mulatier
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À l’oc­ca­sion de la sortie de son docu­men­taire « The Wolf in Winter », dispo­nible à partir du 20 août prochain sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic a fait quelques décla­ra­tions fortes à New York, notam­ment sur sa demi‐finale perdue contre Jannik Sinner à Wimbledon.

Le Serbe a égale­ment évoqué sa moti­va­tion, toujours intacte malgré le poids des années et les exigences physiques d’une carrière hors norme. 

« J’essaie de ne penser qu’à jouer un excellent tennis. Si je ne pense pas à mon âge, les gens me le rappellent. Et si les gens ne me le rappellent pas, c’est mon corps qui s’en charge. J’essaie de tirer parti du moindre petit pour­cen­tage de mes capa­cités qui me reste pour conti­nuer à riva­liser au plus haut niveau face à de jeunes joueurs. Mais le corps réagit diffé­rem­ment. C’est de la biologie. Plus de vingt ans passés à évoluer au plus haut niveau finissent par laisser des traces. »

Publié le samedi 18 juillet 2026 à 18:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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