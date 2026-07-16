Novak Djokovic s’est un peu lâché lors de sa confé­rence de presse en serbe suite à sa défaite en demi‐finales de Wimbledon.

Interrogé sur sa nouvelle réalité, celle d’un joueur de 39 ans cher­chant toujours la perfec­tion, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a reconnu que ce n’était pas facile tous les jours.

« Ce n’est pas seule­ment une ques­tion de mental. Si quelque chose ne va pas, si tu as vomi le matin même, si tu as des vertiges ou si tu sens que ton corps ne répond pas… les gens ne le savent pas, mais cela arrive tout le temps. Je ne suis pas le seul dans ce cas, cela arrive à tous les joueurs. Les gens s’attendent à ce que l’on soit toujours à 100 %, mais c’est impos­sible. La seule chose que l’on puisse faire, c’est d’essayer d’être le mieux préparé possible aux circons­tances qui se présentent. Mais ces circons­tances, surtout ces dernières années pour moi, changent constam­ment. Chaque jour apporte un nouveau défi. »