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Novak Djokovic : « Si tu as vomi le matin ou si tu sens que ton corps ne répond pas, les gens ne le savent pas, mais cela arrive tout le temps »

Par
Thomas S
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Novak Djokovic s’est un peu lâché lors de sa confé­rence de presse en serbe suite à sa défaite en demi‐finales de Wimbledon. 

Interrogé sur sa nouvelle réalité, celle d’un joueur de 39 ans cher­chant toujours la perfec­tion, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a reconnu que ce n’était pas facile tous les jours. 

« Ce n’est pas seule­ment une ques­tion de mental. Si quelque chose ne va pas, si tu as vomi le matin même, si tu as des vertiges ou si tu sens que ton corps ne répond pas… les gens ne le savent pas, mais cela arrive tout le temps. Je ne suis pas le seul dans ce cas, cela arrive à tous les joueurs. Les gens s’attendent à ce que l’on soit toujours à 100 %, mais c’est impos­sible. La seule chose que l’on puisse faire, c’est d’essayer d’être le mieux préparé possible aux circons­tances qui se présentent. Mais ces circons­tances, surtout ces dernières années pour moi, changent constam­ment. Chaque jour apporte un nouveau défi. »

Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 19:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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