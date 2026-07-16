Novak Djokovic s’est un peu lâché lors de sa conférence de presse en serbe suite à sa défaite en demi‐finales de Wimbledon.
Interrogé sur sa nouvelle réalité, celle d’un joueur de 39 ans cherchant toujours la perfection, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a reconnu que ce n’était pas facile tous les jours.
« Ce n’est pas seulement une question de mental. Si quelque chose ne va pas, si tu as vomi le matin même, si tu as des vertiges ou si tu sens que ton corps ne répond pas… les gens ne le savent pas, mais cela arrive tout le temps. Je ne suis pas le seul dans ce cas, cela arrive à tous les joueurs. Les gens s’attendent à ce que l’on soit toujours à 100 %, mais c’est impossible. La seule chose que l’on puisse faire, c’est d’essayer d’être le mieux préparé possible aux circonstances qui se présentent. Mais ces circonstances, surtout ces dernières années pour moi, changent constamment. Chaque jour apporte un nouveau défi. »
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 19:30