À l’occasion de la sortie de son documentaire, disponible à partir de ce jeudi 20 août sur Prime Video, Novak Djokovic a donné de nombreuses interviews, et notamment au média espagnol Sport.
L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a notamment assuré qu’il n’avait aucun regret dans sa vie.
« Je ne regrette rien. La vie est faite de toutes sortes d’expériences et de circonstances qui surviennent avec une raison et pour une raison. Je ne changerais rien. J’ai toujours essayé d’agir dans ma vie avec les meilleures intentions pour moi‐même et pour les autres à chaque instant, et j’ai fait ce que j’ai pu à ce moment‐là. Ce n’étaient pas toujours les options et les choix les plus judicieux, mais ce sont autant d’éléments qui ont façonné ma vie, mon caractère et la personne que je suis aujourd’hui. »
Publié le jeudi 20 août 2026 à 13:28