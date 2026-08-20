À l’occasion de la sortie de son docu­men­taire, dispo­nible à partir de ce jeudi 20 août sur Prime Video, Novak Djokovic a donné de nombreuses inter­views, et notam­ment au média espa­gnol Sport.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a notam­ment assuré qu’il n’avait aucun regret dans sa vie.

« Je ne regrette rien. La vie est faite de toutes sortes d’expériences et de circons­tances qui surviennent avec une raison et pour une raison. Je ne chan­ge­rais rien. J’ai toujours essayé d’agir dans ma vie avec les meilleures inten­tions pour moi‐même et pour les autres à chaque instant, et j’ai fait ce que j’ai pu à ce moment‐là. Ce n’étaient pas toujours les options et les choix les plus judi­cieux, mais ce sont autant d’éléments qui ont façonné ma vie, mon carac­tère et la personne que je suis aujourd’hui. »