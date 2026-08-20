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Novak Djokovic : « S’il y a quelque chose que je regrette dans ma vie ? Si je pouvais changer quelque chose… »

Par
Baptiste Mulatier
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À l’occasion de la sortie de son docu­men­taire, dispo­nible à partir de ce jeudi 20 août sur Prime Video, Novak Djokovic a donné de nombreuses inter­views, et notam­ment au média espa­gnol Sport.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a notam­ment assuré qu’il n’avait aucun regret dans sa vie. 

« Je ne regrette rien. La vie est faite de toutes sortes d’expériences et de circons­tances qui surviennent avec une raison et pour une raison. Je ne chan­ge­rais rien. J’ai toujours essayé d’agir dans ma vie avec les meilleures inten­tions pour moi‐même et pour les autres à chaque instant, et j’ai fait ce que j’ai pu à ce moment‐là. Ce n’étaient pas toujours les options et les choix les plus judi­cieux, mais ce sont autant d’éléments qui ont façonné ma vie, mon carac­tère et la personne que je suis aujourd’hui. »

Publié le jeudi 20 août 2026 à 13:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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