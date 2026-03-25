Forfait pour le Masters 1000 de Miami qui se tient actuellement, Novak Djokovic se prépare pour la suite de la saison et notamment pour Roland‐Garros et Wimbledon, ses deux principaux objectifs dans les semaines et les mois à venir.
En attendant, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a accordé une longue interview à Vanity Fair Italie où il est revenu sur sa longue collaboration avec l’horloger suisse, Hublot.
Notamment interrogé sur la notion du temps qui passe, le Serbe a révélé le moment de sa carrière qu’il aimerait revivre à l’infini, un peu dans le film, Un jour sans fin. Et sa réponse ne surprendra pas grand monde. Extraits.
Y a‑t‐il un moment de votre carrière que vous aimeriez revivre encore et encore ?
Je voudrais revivre de nombreux moments de ma carrière et de ma vie privée : me marier et devenir père à deux reprises sont des expériences que je voudrais revivre encore et encore. En ce qui concerne ma carrière sportive, j’aimerais revenir à l’époque où j’ai remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris pour mon pays, mais bien d’autres succès sont également restés gravés dans ma mémoire.
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 19:09