Forfait pour le Masters 1000 de Miami qui se tient actuel­le­ment, Novak Djokovic se prépare pour la suite de la saison et notam­ment pour Roland‐Garros et Wimbledon, ses deux prin­ci­paux objec­tifs dans les semaines et les mois à venir.

En atten­dant, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a accordé une longue inter­view à Vanity Fair Italie où il est revenu sur sa longue colla­bo­ra­tion avec l’hor­loger suisse, Hublot.

Notamment inter­rogé sur la notion du temps qui passe, le Serbe a révélé le moment de sa carrière qu’il aime­rait revivre à l’in­fini, un peu dans le film, Un jour sans fin. Et sa réponse ne surprendra pas grand monde. Extraits.

Y a‑t‐il un moment de votre carrière que vous aime­riez revivre encore et encore ?

Je voudrais revivre de nombreux moments de ma carrière et de ma vie privée : me marier et devenir père à deux reprises sont des expé­riences que je voudrais revivre encore et encore. En ce qui concerne ma carrière spor­tive, j’ai­me­rais revenir à l’époque où j’ai remporté la médaille d’or aux Jeux olym­piques de Paris pour mon pays, mais bien d’autres succès sont égale­ment restés gravés dans ma mémoire.