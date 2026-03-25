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Novak Djokovic : « S’il y a un moment de ma carrière que j’ai­me­rais revivre encore et encore, ce serait celui‐là »

Par
Thomas S
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Forfait pour le Masters 1000 de Miami qui se tient actuel­le­ment, Novak Djokovic se prépare pour la suite de la saison et notam­ment pour Roland‐Garros et Wimbledon, ses deux prin­ci­paux objec­tifs dans les semaines et les mois à venir.

En atten­dant, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a accordé une longue inter­view à Vanity Fair Italie où il est revenu sur sa longue colla­bo­ra­tion avec l’hor­loger suisse, Hublot.

Notamment inter­rogé sur la notion du temps qui passe, le Serbe a révélé le moment de sa carrière qu’il aime­rait revivre à l’in­fini, un peu dans le film, Un jour sans fin. Et sa réponse ne surprendra pas grand monde. Extraits. 

Y a‑t‐il un moment de votre carrière que vous aime­riez revivre encore et encore ?
Je voudrais revivre de nombreux moments de ma carrière et de ma vie privée : me marier et devenir père à deux reprises sont des expé­riences que je voudrais revivre encore et encore. En ce qui concerne ma carrière spor­tive, j’ai­me­rais revenir à l’époque où j’ai remporté la médaille d’or aux Jeux olym­piques de Paris pour mon pays, mais bien d’autres succès sont égale­ment restés gravés dans ma mémoire.

Publié le mercredi 25 mars 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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