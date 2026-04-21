Blessé à l’épaule droite et absent des courts depuis Indian Wells, où il s’était incliné en huitièmes de finale face à Jack Draper le 12 mars, Novak Djokovic a déjà fait l’impasse sur les Masters 1000 de Miami et Monte‐Carlo, avant de déclarer égale­ment forfait pour celui de Madrid (du 22 avril au 3 mai).

Présent malgré tout dans la capi­tale espa­gnole pour assister à la céré­monie des Laureus World Sports Awards, où Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka ont été sacrés spor­tifs de l’année, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a donné des nouvelles de sa condi­tion physique.

« Je m’entraîne pour être prêt pour Rome, mais je ne peux rien prédire : tout dépendra de l’évolution de ma bles­sure. En revanche, pour Roland‐Garros, je serai prêt », a confié le Serbe, qui fêtera ses 39 ans le 22 mai, au micro de Teledeporte.

🌟 Djokovic actua­liza el estado de su lesión, que le ha privado de estar en el @MutuaMadridOpen.



« Estoy traba­jando para llegar a Roma. Para Roland Garros estoy listo«



El #MMOPEN, del 20 de abril al 3 de mayo en @rtve. pic.twitter.com/iGrZ5InnF5 — Teledeporte (@teledeporte) April 20, 2026

Le Masters 1000 de Rome se tiendra du 6 au 17 mai, tandis que Roland‐Garros aura lieu du 24 mai au 7 juin.