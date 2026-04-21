Accueil ATP

Novak Djokovic sort du silence : « Je ne peux rien prédire… »

Par
Baptiste Mulatier
-
1598

Blessé à l’épaule droite et absent des courts depuis Indian Wells, où il s’était incliné en huitièmes de finale face à Jack Draper le 12 mars, Novak Djokovic a déjà fait l’impasse sur les Masters 1000 de Miami et Monte‐Carlo, avant de déclarer égale­ment forfait pour celui de Madrid (du 22 avril au 3 mai).

Présent malgré tout dans la capi­tale espa­gnole pour assister à la céré­monie des Laureus World Sports Awards, où Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka ont été sacrés spor­tifs de l’année, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a donné des nouvelles de sa condi­tion physique.

« Je m’entraîne pour être prêt pour Rome, mais je ne peux rien prédire : tout dépendra de l’évolution de ma bles­sure. En revanche, pour Roland‐Garros, je serai prêt », a confié le Serbe, qui fêtera ses 39 ans le 22 mai, au micro de Teledeporte.

Le Masters 1000 de Rome se tiendra du 6 au 17 mai, tandis que Roland‐Garros aura lieu du 24 mai au 7 juin.

Publié le mardi 21 avril 2026 à 08:39

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥