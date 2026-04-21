Blessé à l’épaule droite et absent des courts depuis Indian Wells, où il s’était incliné en huitièmes de finale face à Jack Draper le 12 mars, Novak Djokovic a déjà fait l’impasse sur les Masters 1000 de Miami et Monte‐Carlo, avant de déclarer également forfait pour celui de Madrid (du 22 avril au 3 mai).
Présent malgré tout dans la capitale espagnole pour assister à la cérémonie des Laureus World Sports Awards, où Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka ont été sacrés sportifs de l’année, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a donné des nouvelles de sa condition physique.
« Je m’entraîne pour être prêt pour Rome, mais je ne peux rien prédire : tout dépendra de l’évolution de ma blessure. En revanche, pour Roland‐Garros, je serai prêt », a confié le Serbe, qui fêtera ses 39 ans le 22 mai, au micro de Teledeporte.
🌟 Djokovic actualiza el estado de su lesión, que le ha privado de estar en el @MutuaMadridOpen.— Teledeporte (@teledeporte) April 20, 2026
« Estoy trabajando para llegar a Roma. Para Roland Garros estoy listo«
El #MMOPEN, del 20 de abril al 3 de mayo en @rtve. pic.twitter.com/iGrZ5InnF5
Le Masters 1000 de Rome se tiendra du 6 au 17 mai, tandis que Roland‐Garros aura lieu du 24 mai au 7 juin.
Publié le mardi 21 avril 2026 à 08:39