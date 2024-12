Après s’être longue­ment exprimé sur l’af­faire de dopage impli­quant Jannik Sinner et expliqué que cela donnait une mauvaise image du tennis, Novak Djokovic a évidem­ment été inter­rogé sur sa nouvelle asso­cia­tion avec Andy Murray, son nouvel entraîneur.

Et forcé­ment, cela lui fait un peu bizarre.

« C’est génial d’être du même côté du filet, c’est un chan­ge­ment inté­res­sant étant donné qu’il a été l’un de mes plus grands rivaux. C’est un peu étrange pour moi de partager des idées sur ce que je ressens sur le court, certains de mes secrets, ce à quoi je pense, comment je vois mon jeu, avec quel­qu’un qui a été l’un de mes plus grands rivaux, mais je suis très heureux et recon­nais­sant qu’il ait accepté de travailler avec moi, et en Australie, il est très méti­cu­leux, dévoué et profes­sionnel. il est très méti­cu­leux, dévoué et professionnel. »