Quelques minutes après l’an­nonce offi­cielle de sa nouvelle colla­bo­ra­tion impro­bable et exci­tante avec Andy Murray comme entraî­neur, Novak Djokovic a publié une très belle vidéo sur ses réseaux sociaux pour marquer le coup.

Il faut dire que le voir choisir comme coach l’un de ses plus grands rivaux, quelques semaines seule­ment après la fin de carrière de celui‐ci, est parti­cu­liè­re­ment intriguant.

He never liked reti­re­ment anyway. 🙌 pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW